Polizisten forschten einen Serienbrandstifter aus

Ein gefährlicher Brandleger dürfte Kriminalisten in Vorchdorf ins Netz gegangen sein. Der 33-Jährige soll in den vergangenen Jahren an zwei unterschiedlichen Wohnorten gelebt und dabei jeweils aktiv gewesen sein. Der Verdächtige wurde aufgrund einer Vielzahl an belastenden Indizien nun festgenommen, sitzt in der Justizanstalt Wels.