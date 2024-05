Bei Steyrer Ersatz-Maibaum brach auch Spitze ab

Kaputter Baum auch in Eferding

In Wels und Eferding war nach 2018 wieder die berüchtigte Maibaum-Crew aus Neufelden auf Tour. Beim Diebstahl in Eferding brach so wie in Steyr der Baum entzwei. Stadtchef Christian Penn kündigte zunächst verärgert an, keine Ablöse zahlen zu wollen. „Er ist inzwischen aber von seinem hohen Ross runtergekommen und will jetzt doch verhandeln“, sagt Crew-Boss Christian Mühleder. Den Baum werde man ersetzen, zu weiteren Forderungen hielt er sich bedeckt: „Unser Motto lautet, alles neu macht der Mai.“