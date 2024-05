Trainer vorsichtig: „Muss jetzt aufpassen“

„Haben klares Ziel: Platz 2“

„Wir haben ein ganz klares Ziel – Platz 2! Das kann man in den Mund nehmen. Sollten wir es nicht schaffen, passiert nix“, will Scheiblehner in den letzten drei Runden den WAC noch abfangen und vorm morgigen Gegner Tirol sowie Altach bleiben. Ob er nach dem geschafften Klassenerhalt Spielern mit bisher wenig Spielzeit mehr geben werde? „Man muss in solchen Situationen sehr aufpassen! Dann sagen die Fans: ’Die nehmen’s nicht mehr ernst’. Das bekommt eine Dynamik. Aber die Spieler wollen ’eh nix geschenkt!“ Sondern Richtung Europa angreifen!