Was der Ausstieg aus dem Mutter-Kind-Pass bedeutet

Voraussetzung für Betreuungsgeld

Derzeit würden die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen „zu 99,99 Prozent wahrgenommen“, sagt Fiedler – vor allem auch deswegen, weil sie Voraussetzung für den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes sind. Er befürchte aber, dass viele die so wichtigen Untersuchungen nicht mehr in Anspruch nehmen werden, wenn sie etwas kosten, so der Mediziner.