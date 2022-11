Audi adelt e-tron zum Q8 und stockt den Akku auf

Deutlich aerodynamischer

Eher dezent wurde die Optik des Q8 e-tron modernisiert. Am auffallendsten sind die neuen Audi-Ringe, die oben am verchromten Grill jetzt zweidimensional die Herkunft verraten. Darunter verbergen sich automatisch schließende Kühlerjalousien, die den Luftstrom an der Front besser ums Auto leiten als bisher. Kleine Spoiler am Unterboden sorgen für weniger Verwirbelungen im Bereich der Räder, ebenfalls ein Tribut an die Aerodynamik. So gelang es, den wichtigen Wert für den Luftwiderstand beim Sportback um zwei Zehntel auf 0,24 zu drücken. Klingt wenig, ist aber für ein Auto dieser Dimension eine Welt.