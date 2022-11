Truppenabzug: Russen geben jetzt auch Cherson auf

Bislang hieß es aus Moskau, die ukrainischen Rückeroberungsversuche von Cherson seien abgewehrt worden. Doch am Mittwochnachmittag ordnete Russland den Abzug seiner Truppen aus der Stadt am Fluss Dnipro an. Das teilte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch mit. Seine Anordnung wurde im russischen Staatsfernsehen gezeigt.