Russischer Skandal-Priester in Cherson gestorben

Wenige Tage nachdem er mit grotesken Aussagen für Aufsehen gesorgt hat, ist der russische Erzpriester Michail Wassiljew bei einem Beschuss in Cherson gestorben. Der Geistliche habe sich dort aufgehalten, um seine „seelsorgerischen Pflichten“ auszuüben, wie die Russisch-Orthodoxe Kirche berichtete. Ende Oktober sorgte er mit dem Aufruf für Wirbel, dass russische Frauen mehr Kinder bekommen sollten. So würde es ihnen leichter fallen, Söhne in den Krieg zu schicken.