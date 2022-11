Kommt Wohnbeihilfe wirklich zu allen Bedürftigen?

Wohnbeihilfe soll dazu beitragen, Menschen mit niedrigem Einkommen leistbares Wohnen zu ermöglichen. Was hat den Landesrechnungshof so stutzig gemacht, ob‘s wirklich passt mit der Zielgerichtetheit der Wohnbeihilfe? Es ist Folgendes: Die meisten Förderungsempfänger sind älter als 50 Jahre und leben in Einpersonenhaushalten. „Das Gesetz sieht eine Förderung dieser Haushalte für Wohnungsgrößen mit 45 Quadratmetern vor; die geförderten Wohnungen sind durchschnittlich rund 52 Quadratmeter groß“, erklärt der LRH Direktor. Ob die betroffenen Personen in adäquaten Wohnungen leben, bleibt offen. Und trotz des Trends zum Einpersonenhaushalt ist das Angebot in diesem Segment knapp.