Adria-Region von Beben der Stärke 5,7 erschüttert

Menschen wollten mit Zügen entkommen

Auch in der Badeortschaft Rimini rannten die Menschen in Panik ins Freie. Viele Hotels wurden evakuiert. Touristen bestürmten den Bahnhof in der Hoffnung, die Stadt verlassen zu können. Bei Gebäuden wurden Schäden gemeldet. In der Nähe der Adria-Hafenstadt Ancona wurde der Bahnverkehr für Kontrollen unterbrochen. Einige Menschen steckten in Aufzügen fest.