Beben im Mittelmeer auch in Österreich spürbar

Kurz nach 7 Uhr bebte im Mittelmeer nahe der italienischen Stadt Senigallia die Erde. Das European-Mediterranean Seismological Centre verzeichnete eine Magnitude von 6,1. Das entspricht einem starken Erdbeben. Die Magnitude wurde kurze Zeit später auf 5,6 korrigiert. Laut italienischen Medienberichten ist es im betroffenen Gebiet zu Schäden an Gebäuden gekommen. Im Badeort Rimini rannten die Menschen in Panik auf die Straße. In der Provinz Marken wurde eine Schließung der Schulen veranlasst.