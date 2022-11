Desertierte Russen: „Wir wollen nicht kämpfen!“

Militärstaatsanwalt ermittelt wegen hoher Verluste

Aus einem Beschwerdebrief von Angehörigen der 155. Marineinfanterie-Brigade der russischen Pazifikflotte geht hervor, dass binnen vier Tagen 300 Mann bei Kämpfen im Gebiet Donezk ihr Leben verloren haben. Der Telegram-Kanal „Grey Zone“, der Verbindungen zu der Söldnertruppe Wagner haben soll, hatte das an den Gouverneur des Gebiets Primorje, Oleg Koschemjako, gerichtete Schreiben veröffentlicht.

Koschemjako räumte am Montag zwar schwere Kämpfe und Verluste in der 155. Brigade ein. Diese seien aber „bei Weitem nicht so hoch“ wie in dem Brief der Soldaten vom Sonntag angegeben, sagte er in einer auf seinem offiziellen Telegram-Kanal veröffentlichten Videobotschaft. Das hätten die Kommandeure an der Front ihm versichert. Die Militärstaatsanwaltschaft sei eingeschaltet worden, um in der Sache zu ermitteln.