Russland plant Winter „als Waffe“ einzusetzen

„In einigen Gebieten gehen nach wie vor heftige Positionskämpfe weiter“, so der Präsident in seiner täglichen Videoansprache. „Und es ist auch wie zuvor im Gebiet von Donezk besonders schwierig.“ Am Befehl an die russischen Truppen, bis an die Grenzen des Verwaltungsgebiets vorzudringen, habe sich nichts geändert. Aber: „Wir geben dort keinen einzigen Zentimeter unseres Landes auf.“