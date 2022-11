Selenskyj beklagt: Täglich „Hunderte tote Russen“

Russen immer weiter zurückgedrängt

Selenskyj berichtete zudem von Erfolgen beim Zurückdrängen russischer Truppen in den besetzten Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine. Insbesondere in der Region Donezk sterben seinen Aussagen zufolge täglich Hunderte Russen. Das Verteidigungsministerium in Moskau wiederum bestreitet solch hohe Verluste in den eigenen Reihen. Die Städte Bachmut und Awdijiwka sind derzeit die Brennpunkte der schwersten Kämpfe in der Region Donezk.