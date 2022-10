Kraftwerke beschossen: Der Winter als Kriegswaffe

In der Ukraine steht der Winter vor der Tür, das nutzt Russland in seinem Angriffskrieg gnadenlos aus. Gezielt wird versucht, die Strom- und Wärmeversorgung auszuschalten. Nach ukrainischen Angaben haben russische Streitkräfte in zehn Tagen mehr als 300 Luftangriffe auf Energieanlagen geflogen. Am Donnerstag musste deswegen der Strom im ganzen Land zeitweise abgeschaltet werden. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz warf Russland eine „Taktik der verbrannten Erde“ vor.