Ein Klima-Harakiri mit Anlauf

Je nach Klima-Bewegtheit mag man das auch für richtig halten. Doch nüchtern betrachtet heißt das, wir haben nur 15 Jahre für etwas Zeit, bei dem sich die anderen 25 Jahre geben. Wie die letzten Beispiele beweisen, geht das nicht ohne milliardenteure Förderprogramme, trotz der dramatischen Situation der Staatsfinanzen, langfristigen Unterstützungszahlungen, und dass gewisse Industrien dann kaum noch in Österreich existieren können, ist auch mehr als eine Drohung. Da wirkt selbst das beste Öko-Ausbaugesetz höchstens wie ein Pflaster auf ein gebrochenes Bein. Blöd auch, dass für das Klima trotzdem nichts gewonnen ist, denn wenn wir morgen quasi alles bei uns zusperren, dann brauchen eben andere EU-Länder entsprechend weniger zu tun. Harakiri mit Anlauf nennen das manche.