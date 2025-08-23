Warum Österreich ein „Paradies für Einbrecher“ ist

Ausspionieren ist zumeist ganz einfach

Das Resümee: Mehrmals wurden er und seine Begleitung spontan auf Kaffee und Kuchen eingeladen, Stress als Grund für außen steckende Schlüssel und mehr ergänzen die Liste. In nahezu keinem Fall wurde Tester Bübl angesprochen, wenn er sich Türen näherte oder in Häuserblocks herumspazierte – was er denn eigentlich dort zu suchen hätte.