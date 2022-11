Ukraine droht ein „Raketensturm“ aus dem Iran

Hauptziel dürfte weiter die ukrainische Energie-Infrastruktur sein, das bereits in den vergangenen Wochen gezielt von Russland angegriffen wurde. Der potenzielle Einsatz iranischer Raketen bedeutet ein hohes Risiko für ukrainische Kraftwerke und das Stromnetz. Mit dem einsetzenden Winter kommt die Bedrohung zur schlechtest möglichen Zeit. In Kiew könnten die anhaltenden Angriffe zu einem Blackout führen. Sogar eine komplette Evakuierung der ukrainischen Hauptstadt wird in so einem Fall angedacht.