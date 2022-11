Lifebrain gewinnt Streitfall mit Ärztekammer

„Es war für uns von Anfang an schwer verständlich, weshalb die Ärztekammer Wien ihre Hauptaufgabe, den gesundheitlichen Schutz der Wiener, hintangestellt hat, um ihre Klientel vor neuen Anbietern am Markt zu schützen. Denn: Wäre der Bewilligungsbescheid aufgehoben worden, hätte Österreichs größtes Labor in der Hochphase der Pandemie nicht betrieben werden dürfen“, sagt der Lifebrain-Chef.