Arzt, Lehrer und Student schlägerten mit Sportler

Diese Einweihungsparty endete fatal: Mit zwei Freunden – einem Biologie-Studenten (27) und einem Lehrer (27) – feierte ein Arzt, ebenso 27, im März seine neue Erdgeschoß-Wohnung im Grazer Univiertel. Als Sichtschutz am Fenster brachten sie ausgerechnet eine Südstaaten-Fahne an. Gleichzeitig feierten Freunde in einem Lokal gegenüber den Geburtstag eines Kumpanen. Völlig irritiert von der gehissten Flagge, wiesen die Partygäste von der Straße aus den Arzt und seine Freunde auf den rassistisch-kriegerischen Hintergrund derer hin und forderten sie auf, diese abzunehmen.