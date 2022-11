Rom: Schwangere und Kinder dürfen nun doch an Land

Die Humanity 1 der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity urgiert nach zehn Tagen auf See und elf unbeantworteten Anfragen bei den Behörden Italiens und Maltas immer noch einen sicheren Hafen für 179 im zentralen Mittelmeer gerettete Menschen. In der Zwischenzeit verschlechtere sich die gesundheitliche Lage an Bord, warnte die NGO, eine Grippeinfektion habe sich ausgebreitet. Neben der Humanity 1 und der norwegischen Ocean Viking mit 234 Geretteten, wartet auch die Geo Barents von Ärzte ohne Grenzen seit Tagen auf die Zuweisung eines Hafens, um 572 gerettete Bootsmigranten an Land zu bringen. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer retteten sie in den vergangenen Tagen in mehreren Einsätzen.