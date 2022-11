Debatte um Flüchtlingsschiffe geht von vorne los

Italien sichert „gegebenenfalls Soforthilfe“ zu

Das italienische Außenministerium erwiderte in einem Schreiben an die deutsche Botschaft in Rom, dass es „auf detaillierte Informationen“ über die Personen an Bord des Schiffes und über das Seegebiet, in dem das Schiff verkehrt, warte. Das Ministerium erwarte außerdem Informationen darüber, ob sich schutzbedürftige Personen an Bord befinden und ob bereits Anträge auf internationalen Schutz gestellt wurden. „Italien wird natürlich die Situation an Bord dieses und anderer Schiffe weiter beobachten und gegebenenfalls Soforthilfe leisten“, hieß im Schreiben.