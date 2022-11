EU: „Flüchtlingsrettung ist moralische Pflicht“

NGO: Grippeinfektion breitet sich an Bord aus

In der Zwischenzeit verschlechtere sich die gesundheitliche Lage an Bord, warnte die NGO, eine Grippeinfektion habe sich ausgebreitet. Neben der „Humanity 1“ warten auch die „Ocean Viking“ von SOS Méditerranée und die „Geo Barents“ von Ärzte ohne Grenzen auf die Zuweisung eines Hafens, um die Bootsmigranten an Land zu bringen. Auf der „Ocean Viking“ befanden sich zuletzt etwas mehr als 234 Migranten, auf der „Geo Barents“ 572. Die freiwilligen Helfer retteten sie in den vergangenen Tagen in mehreren Einsätzen.