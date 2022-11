Scherben, Tränen und Wut nach Halloween-Schlacht

130 Anzeigen

Besonders erschreckend: Die Teenager hatten sich zum Gewaltexzess via Internet verabredet. Auf TikTok schrieben sie, dass es wie im Film „Athena“ sein würde. In dieser Netflix-Produktion wird ein Straßenkrieg zwischen Polizei und Jugendbanden in einem französischen Vorstadt-Slum thematisiert. Am Ende geb es in Linz 130 Anzeigen sowie neun Festnahmen – siehe das Interview unten.