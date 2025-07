Biker prallte frontal gegen Lkw und wurde getötet

Wieder hat ein Motorradfahrer auf den Straßen in Oberösterreich sein Leben verloren. In Oberkappl prallte am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf einem Güterweg im Ortschaftsbereich Lamprechtswiesen ein 38-jähriger Einheimischer frontal gegen einen Lkw – er wurde von einem 44-jährigen Mühlviertler gelenkt – und wurde von seinem Zweirad geschleudert.