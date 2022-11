Halloween-Randalierer trafen sich wieder in Linz

Nach der Chaos-Nacht in Linz drohte auch am Dienstag wieder Ärger in der Linzer Innenstadt. Rund 20 bis 30 Jugendliche trafen sich am späten Nachmittag wieder am Taubenmarkt zusammen - führten offenbar nichts Gutes im Schilde. Die Polizei rückte an, zeigte Präsenz und setzte alles daran, dass die Lage nicht eskaliert.