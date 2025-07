Politischer Schlagabtausch rund um die Feuerwehren

„Ich will die freiwilligen Feuerwehren nicht schwächen, sondern stärken, indem wir den Gemeinden rasch finanziell unter die Arme greifen“, stellt SPÖ-Landesparteivorsitzender Martin Winkler klar. Wie die „Krone“ berichtete, sorgte eine Aussage Winklers auf einer Pressekonferenz für Aufsehen, wonach er Sparpotenzial bei den Feuerwehren orte. Das rief VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger auf den Plan, der sich öffentlich für ein dichtes Netz an Feuerwehren starkmachte.

Land belastet Länder

Worin Winkler aber ein Manöver sieht, um von der Finanzmisere in den Kommunen abzulenken: „Die Gemeinden in OÖ sind finanziell am Limit. Oberösterreich belastet seine Städte und Gemeinden von allen Bundesländern am meisten, das muss sich ändern.“

Mit dem Landesfeuerwehrkommandanten Robert Mayer hätte er bereits über Verbesserungen gesprochen und in Richtung OÖVP meint Winkler, dass die Freiwilligen Feuerwehren nicht parteipolitisch vereinnahmt werden sollten.