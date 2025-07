Lärm wird für immer mehr Menschen zu einem Problem

Autobahn und Züge

Die mit Abstand lautesten Gegenden befinden sich entlang der Westautobahn A1. Aber auch stark befahrene Landstraßen, Hauptverkehrsadern und Durchzugsstraßen in den Städten bescheren ihren Anrainern dauerhaft überhöhte Geräuschpegel. Obwohl Autos, Lkw, Busse und Motorräder für den Großteil der heimischen Lärmbelastung verantwortlich sind, erzeugen genauso viel befahrene Zugstrecken ungesund hohe Lärmbelastung – in Oberösterreich hauptsächlich die Westbahnstrecke und die Passauer Bahn. Weil Verkehrslärm laut WHO nach der Luftverschmutzung das zweitgrößte Umwelt-Gesundheitsrisiko in Europa darstellt und das Risiko für Herzinfarkte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Schlafstörungen, Stress und Tinnitus erhöht, will die EU diesen bis zum Jahr 2030 reduzieren.