Halloween-Exzesse: Soziale Medien mit schuld?

Halloween-Exzess in Linz! Wüste Szenen spielten sich in der Nacht auf Allerheiligen im Herzen der Linzer Innenstadt ab. 200 Jugendliche randalierten stundenlang, bewarfen Passanten und Polizisten mit Böllern und auch Glasflaschen. Es gab 130 Anzeigen sowie neun Festnahmen. Schlimm: die Randale waren kein Zufall, sondern ausgemacht. Auf TikTok wurde 19 Stunden vorher angekündigt, es würde in Linz ein „Athena 2.0“ geben. Dabei geht es um einen Netflix-Film, in dem ein Straßenkrieg in einem französischen Banlieu, also einem Slum, zwischen Jugendlichen und der Polizei gezeigt wird. Sehen Sie Social Media als mitschuldig an? Beteiligen Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren!