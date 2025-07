Helga Schager: Mit Zauberhut und Papierflieger

Widerstand und Lebenslust sind wichtig

So entdeckt man auf ihren Bildern immer wieder Frauenfiguren, sie tragen Zauberhüte und Papierflieger, klettern auf Leitern oder lassen den Blick in die Weite des Horizonts schweifen. Sie wirken unabhängig, so wie Schager auch, wenn sie sagt: „Ich lasse mir weder den feministischen Widerstand noch meine Lebenslust nehmen.“