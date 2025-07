Rabiater Handydieb verletzte bei Arrest Polizist

Was als Alarm wegen eines gestohlenen Mobiltelefons begann, artete in der Nacht im Hausruckviertel zu einem langen und für einen Beamten schmerzhaften Einsatz aus. Der Handydieb war statt einsichtig nur aggressiv, wehrte sich massiv und ging immer wieder auf die beiden Beamten los, auch am Weg in die Arrestzelle.