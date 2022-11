Halloween-Randalierer sollen Asylstatus verlieren

Der Großeinsatz rund um die Halloween-Nacht hatte in Oberösterreich am Dienstagvormittag bereits Debatten ausgelöst. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ließ ausrichten, dass es in Linz „null Toleranz gegenüber Gewalttätigen“ gebe, „egal welche Motive diese haben“. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte unter anderem „den beherzten Einsatz“ der Sicherheitskräfte. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, „die Strafen bei Übergriffen auf Polizistinnen und Polizisten zu verschärfen“.