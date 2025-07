Rückkehr eines Giganten ins Stift St. Florian

Die Filharmonie Brno debütierte nun mit Davies am Pult in der Stiftsbasilika St. Florian, am Programm stand Gustav Mahlers sinfonische Dichtung „Totenfeier“. Eine ebenso freudige Premiere hatte die israelische Sopranistin Chen Reiss in St. Florian, die mit Davies eine lange Zusammenarbeit verbindet. Sie stellte Strauss‘ „Vier letzte Lieder“ als Reminiszenz neben die „Metamorphosen“.