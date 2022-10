Schwer Betrunkene hatte Sohn und Neffen im Auto

Gegen 1 Uhr verließ die 38-Jährige in der Nacht auf Sonntag eine Disco in Kühnsdorf und stieg gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn und ihrem 16-jährigen Neffen in ihren Wagen. Bereits kurz nach dem Ortsgebiet Kühnsdorf kam die Lenkerin von der Seeberg Straße ab und kollidierte mit einem Grenzstein sowie mehreren Bäumen. „Mit dem beschädigten Pkw fuhr die Frau noch einige Hundert Meter weiter. Eine Augenzeugin beobachtete aber den Vorfall und alarmierte sofort die Polizei“, schildert ein Beamter.