Berthold setzt sich und ihre Wunschliste durch

Auch in die Asylpolitik will die künftige Landeshauptmann-Stellvertreterin neuen Wind bringen und richtete sich am Samstag direkt an die Gemeinden im Land. „Jeder einzelne Ort hat die Verantwortung mitzuhelfen.“ Derzeit ist das Land ja auf der verzweifelten Suche nach neuen Unterkünften um auch das Asylheim in Bergheim zu entlasten. Alle Versuche scheiterten bisher.