Behörden verzichteten auf Kontrollen am Bahnhof

Lärm, Drogen, Alkohol, zwielichtige Gestalten. Ein Bericht legte die desaströsen Zustände am Bahnhofsvorplatz offen, die „Krone“ berichtete darüber. Und jetzt reagiert auch der Salzburger Bürgermeister. Er stellt verstärkte Kontrollen in Aussicht – nachdem man sich in den vergangenen Wochen bewusst zurückgezogen hatte.