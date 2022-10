Das Land setzt Wegweiser in Richtung Zukunft

Bessere Versicherung für Ehrenamt

Hohen Stellenwert hat in NÖ das Ehrenamt. Und das soll in Zukunft noch verstärkt werden – etwa durch verbesserte Versicherungsangebote für Ehrenamtliche. Dass sich Umbrüche in der Nahversorgung abzeichnen, hat nicht zuletzt die Pandemie vor Augen geführt. Da will man bis 2030 neue Modelle finden und fördern.