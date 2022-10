Der Star der Türken ist teurer als Gmundens Saison

Abfahrt war am Dienstag um 6 Uhr in der Früh in Gmunden, um 11 stieg man in den Flieger in die Türkei. Nach einem Zwischenstopp in Istanbul landete man schlussendlich am späten Nachmittag in Gaziantep, wo man nach den beiden Heimspielen im FIBA-Europe-Cup gegen Antwerpen und Haifa nun endgültig in einer neuen Basketball-Welt angekommen ist.