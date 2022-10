Tirol: Neue Landesregierung setzt Teuerungsrat ein

„Unterstützung in Anspruch nehmen“

Die bisher getroffenen Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene würden greifen, die Entlastungsmöglichkeiten müssten unbürokratisch abgewickelt werden. Als Tiroler Landesregierung lasse man niemanden im Stich, vor allem nicht jene, die die Teuerung besonders hart treffe, so Mattle. Er appellierte an die Bürger, die Unterstützungsmaßnahmen auch in Anspruch zu nehmen.