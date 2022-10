LIVE: Konstituierende Sitzung des Tiroler Landtags

„Stabilität in der Krise, Erneuerung für Tirol“

Aus Platters Kabinett gehören neben dem bisherigen Wirtschaftslandesrat Mattle nur mehr Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) der neuen Landesregierung an. Unter dem Motto „Stabilität in der Krise, Erneuerung für Tirol“ präsentierten der ÖVP-Chef Anton Mattle und SPÖ-Klubobmann Georg Dornauer am vergangenen Freitag das Regierungsprogramm.