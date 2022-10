Mattle beschwor „Neustart“ mit Energie-Schwerpunkt

Transit: Nachbarn in der Pflicht

Beim Thema Transit/Verkehr warb er unter anderem für den Ausbau der Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel und die Etablierung eines „Slot-Systems“. Die Nachbarn mahnte er, auch ihren Teil zur Bekämpfung des überbordenden Transitverkehrs beizutragen. Zudem verwies Mattle auf den paktierten Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. In diesem Bereich leite man einen „Paradigmenwechsel“ ein. Auch massive Investitionen in die Pflegeausbildung würden auf der schwarz-roten Agenda stehen.