ÖSV-Asse trainieren mit dem Olympiasieger

Die Winter-Fußball-WM in Katar hatte dem Skicross-Weltcup im Montafon am 17. und 18. Dezember einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fehlende TV-Übertragungszeiten ließen den Event platzen. Dennoch wird es am letzten Wochenende vor Weihnachten in der Silvretta Montafon Skicross-Action geben.