Kadyrows Söhne „schenken“ Vater Kriegsgefangene

Söhne sollten „wirkliche Schlacht erleben“

Anfang Oktober hatte der 45-Jährige angekündigt, seine drei Söhne im Alter von 14, 15 und 16 Jahren an die Front zu schicken, um an der Seite der russischen Truppen zu kämpfen. Es sei die Zeit für sie gekommen, eine wirkliche Schlacht zu erleben, schrieb er am 3. Oktober auf Telegram. Russland hat ein UNO-Abkommen unterzeichnet, wonach unter-18-Jährige nicht an Kriegshandlungen teilnehmen sollen. Kinder unter 15 kämpfen zu lassen, wird zudem vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen eingestuft. Russland erkennt diesen allerdings nicht an.