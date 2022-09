Jetzt kritisiert sogar Kadyrow die russische Armee

Zum ersten Mal hat sich ein hochrangiger Alliierter von Russlands Präsident Wladimir Putin kritisch zum Kriegsverlauf geäußert: Er verstehe nicht, „was das russische Verteidigungsministerium aktuell tut und warum es das tut“, so Ramsan Kadyrow, gefürchteter Führer der Tschetschenen und bedingungsloser Anhänger Putins, in einer Nachricht an seine 2,4 Millionen Follower auf Telegram. Russland hat in den vergangenen Tagen Tausende Quadratkilometer besetztes Gebiet zurück an die Ukraine verloren.