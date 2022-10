Russland bringt Tiroler Unternehmen ins Spiel

„Die Fracht ist immer noch unterwegs“

Als Beweis dafür stellte Egger dem Sender auch ein Selfie des Fahrers mit dem betroffenen Dokument zur Verfügung. Tatsächlich handle es sich bei der Fahrt um den Transport von Kunststoffkanten aus dem Firmenwerk in der Türkei (Gebce) in das Egger-Werk in Russland (Shuya). Die Lieferung sei von den Sanktionen ausgenommen, das Unternehmen achte streng auf die Sanktionsrichtlinien, so Leitner gegenüber Rai Südtirol. „Die in dem Dokument angegebene Fracht und der LKW sind noch immer auf der geplanten Route unterwegs“, hieß es weiter.