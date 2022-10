Kadyrow will Söhne (14, 15, 16) an Front schicken

Ramsan Kadyrow, berüchtigter Herrscher der russischen Teilrepublik Tschetschenien und oftmals als „Putins Bluthund“ bezeichnet, will drei seiner minderjährigen Söhne in den Ukraine-Krieg schicken. Die 14, 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen Achmat, Selimchan und Adam seien bereit, ihre antrainierten Kampffertigkeiten bei der „militärischen Spezialoperation“ einzusetzen, so Kadyrow am Montag.