Lässt sich Sommerhitze für den Winter aufbewahren?

Sommerwärme bis zum Winter aufbewahren - damit wäre immerhin das Heizproblem der Gegenwart gelöst. Doch geht so etwas überhaupt? In der Theorie auf jeden Fall, meint Autor und Chemiker Christian Mähr in seiner neuen „Krone“-Serie „Zwischen Himmel und Erde“. Zudem erklärt der Naturwissenschaftler, was eine Dose Ravioli mit all dem zu tun hat.