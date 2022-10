Asyl: Serbien hebt Visafreiheit für 2 Staaten auf

Noch 30 Tage Frist für Einreise aus Tunesien

Serbien hat die Aufhebung der Visafreiheit für Burundi und Tunesien bereits am Donnerstag beschlossen. Für Burundi trete sie „sofort in Kraft“, für Tunesien gebe es noch eine 30-tägige Frist, hieß es am Freitag aus dem Ministerium. Für Österreich sei besonders das Auslaufen der visafreien Einreise für Tunesier nach Serbien wichtig.