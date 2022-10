Asylverfahren: Die nächsten Rekorde purzeln

Das Innenministerium hat am Donnerstag neue Zahlen zur Asylsituation bekannt gegeben - und die haben es in sich. Von Jänner bis einschließlich September seien 71.885 Asylanträge in Österreich gestellt worden, wird vorgerechnet. Also eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als 15.000 Anträge gab es demnach allein im September - das wären mehr als 500 pro Tag. Doch auch bei abgelehnten und eingestellten Verfahren purzeln offenbar die Rekorde.