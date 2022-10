Illegale Migration: „Müssen uns selbst helfen“

Grenzzaun in Ungarn wird verstärkt

Als Sofortmaßnahme hat man sich darauf verständigt, dass der Grenzzaun an der ungarisch-serbischen Grenze verstärkt wird. Derzeit ist dieser 175 km lang und 4 Meter hoch, dieser soll nun um 11 km verlängert sowie um einen Meter erhöht werden. Österreichische und tschechische Polizisten unterstützen an dieser Grenze die ungarische Polizei, ebenso soll zusätzliche technische Ausrüstung in Form von Drohnen und Wärmebildkameras dort zum Einsatz kommen. Österreich wird zudem Serbien bei den Rückführungen unterstützen.