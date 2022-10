„Kurz hat eine intensive Machtorientierung“

Er war ganz klar ein Opfer des „Beinschab-Tools“, das seit Bekanntwerden der Aussagen von Thomas Schmid in der ÖVP-Korruptionsaffäre wieder in aller Munde ist: Reinhold Mitterlehner, der Vorgänger von Sebastian Kurz als ÖVP-Chef, meldet sich im „Krone“-Interview zu Wort. In der ÖVP sei unter Kurz ein System der elitären Freunderlwirtschaft und des Postenschachers entstanden.